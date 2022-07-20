NBP Exchange Rates

KARACHI, Jul 20 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 224.40 223.90
EURO EUR 230.32 229.81
JAPANESE YEN JPY 1.6249 1.6213
BRITISH POUND GBP 269.86 269.26
SWISS FRANC CHF 231.75 231.23
CANADIAN DOLLAR CAD 174.48 174.09
AUSTRALIAN DOLAR AUD 155.24 154.89
SWEDISH KRONA SEK 22.11 22.06
NORWEGIAN KRONE NOK 22.69 22.64
DANISH KRONE DKK 30.88 30.81
NEWZEALAND DOLLAR NZD 140.56 140.25
SINGAPORE DOLLAR SGD 161.29 160.93
HONGKONG DOLLAR HKD 28.70 28.63
KOREAN WON KRW 0.1715 0.1711
CHINESE YUAN CNY 33.42 33.35
MALAYSIAN RINGGIT MYR 50.47 50.35
THAI BAHT THB 06.12 06.11
U.E.A DIRHAM AED 61.53 61.39
SAUDI RIYAL SAR 59.84 59.71
QATAR RIYAL QAR 61.65 61.51
KUWAITI DINAR KWD 731.09 729.46
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 221.9737
GBP 266.3521
EUR 227.028
JPY 1.6105
SETTLEMENT DATE: 22 07 2022
APP/as