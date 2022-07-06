NBP Exchange Rates

KARACHI, Jul 06 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 207.40 206.90
EURO EUR 213.30 212.79
JAPANESE YEN JPY 1.5323 1.5286
BRITISH POUND GBP 248.03 247.43
SWISS FRANC CHF 214.26 213.74
CANADIAN DOLLAR CAD 159.11 158.72
AUSTRALIAN DOLAR AUD 141.16 140.82
SWEDISH KRONA SEK 19.84 19.79
NORWEGIAN KRONE NOK 20.63 20.58
DANISH KRONE DKK 28.62 28.55
NEWZEALAND DOLLAR NZD 127.92 127.61
SINGAPORE DOLLAR SGD 147.79 147.44
HONGKONG DOLLAR HKD 26.53 26.47
KOREAN WON KRW 0.1588 0.1584
CHINESE YUAN CNY 31.07 31.00
MALAYSIAN RINGGIT MYR 46.90 46.78
THAI BAHT THB 05.76 05.75
U.E.A DIRHAM AED 56.87 56.73
SAUDI RIYAL SAR 55.32 55.18
QATAR RIYAL QAR 56.98 56.84
KUWAITI DINAR KWD 676.23 674.60
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 206.8291
GBP 249.6634
EUR 214.6886
JPY 1.5196
SETTLEMENT DATE: 13 07 2022
APP/msq