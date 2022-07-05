NBP Exchange Rates

KARACHI, Jul 05 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 205.00 204.50
EURO EUR 214.33 213.81
JAPANESE YEN JPY 1.5062 1.5025
BRITISH POUND GBP 248.37 247.77
SWISS FRANC CHF 213.43 212.91
CANADIAN DOLLAR CAD 159.42 159.03
AUSTRALIAN DOLAR AUD 140.95 140.60
SWEDISH KRONA SEK 19.94 19.82
NORWEGIAN KRONE NOK 20.87 20.82
DANISH KRONE DKK 28.75 28.68
NEWZEALAND DOLLAR NZD 127.31 127.00
SINGAPORE DOLLAR SGD 146.83 146.48
HONGKONG DOLLAR HKD 26.23 26.16
KOREAN WON KRW 0.1577 0.1573
CHINESE YUAN CNY 30.79 30.72
MALAYSIAN RINGGIT MYR 46.43 46.32
THAI BAHT THB 05.75 05.73
U.E.A DIRHAM AED 56.21 56.07
SAUDI RIYAL SAR 54.70 54.56
QATAR RIYAL QAR 56.32 56.18
KUWAITI DINAR KWD 669.17 667.54
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 204.4147
GBP 247.5666
EUR 213.1432
JPY 1.5106
SETTLEMENT DATE: 07 07 2022
APP/as/