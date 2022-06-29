NBP Exchange Rates

KARACHI, Jun 29 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 207.35 206.85
EURO EUR 218.75 218.23
JAPANESE YEN JPY 1.5229 1.5192
BRITISH POUND GBP 253.06 252.45
SWISS FRANC CHF 216.84 216.32
CANADIAN DOLLAR CAD 161.15 160.76
AUSTRALIAN DOLAR AUD 143.22 142.87
SWEDISH KRONA SEK 20.55 20.50
NORWEGIAN KRONE NOK 21.12 21.07
DANISH KRONE DKK 29.35 29.28
NEWZEALAND DOLLAR NZD 129.62 129.31
SINGAPORE DOLLAR SGD 149.45 149.09
HONGKONG DOLLAR HKD 26.53 26.47
KOREAN WON KRW 0.1603 0.1599
CHINESE YUAN CNY 31.09 31.01
MALAYSIAN RINGGIT MYR 47.15 47.04
THAI BAHT THB 05.92 05.90
U.E.A DIRHAM AED 56.85 56.72
SAUDI RIYAL SAR 55.32 55.18
QATAR RIYAL QAR 56.96 56.83
KUWAITI DINAR KWD 676.77 675.14
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 206.7358
GBP 253.7475
EUR 218.8505
JPY 1.5227
SETTLEMENT DATE: 05 07 2022
APP/as/