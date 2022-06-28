NBP Exchange Rates

KARACHI, Jun 28 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 208.40 207.90
EURO EUR 220.97 220.44
JAPANESE YEN JPY 1.5403 1.5366
BRITISH POUND GBP 255.89 255.27
SWISS FRANC CHF 218.08 217.56
CANADIAN DOLLAR CAD 162.03 161.64
AUSTRALIAN DOLAR AUD 144.46 144.12
SWEDISH KRONA SEK 20.79 20.74
NORWEGIAN KRONE NOK 21.32 21.27
DANISH KRONE DKK 29.64 29.57
NEWZEALAND DOLLAR NZD 131.37 131.06
SINGAPORE DOLLAR SGD 150.43 150.07
HONGKONG DOLLAR HKD 26.66 26.60
KOREAN WON KRW 0.1621 0.1617
CHINESE YUAN CNY 31.29 31.22
MALAYSIAN RINGGIT MYR 47.40 47.29
THAI BAHT THB 05.90 05.88
U.E.A DIRHAM AED 57.14 57.01
SAUDI RIYAL SAR 55.59 55.46
QATAR RIYAL QAR 57.25 57.12
KUWAITI DINAR KWD 680.80 679.17
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 207.8874
GBP 256.0133
EUR 219.9864
JPY 1.5397
SETTLEMENT DATE: 30 06 2022