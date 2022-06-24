NBP Exchange Rates

KARACHI, Jun 24 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 207.95 207.45
EURO EUR 219.49 218.96
JAPANESE YEN JPY 1.5445 1.5408
BRITISH POUND GBP 255.25 254.64
SWISS FRANC CHF 216.38 215.86
CANADIAN DOLLAR CAD 160.18 159.80
AUSTRALIAN DOLAR AUD 143.52 143.18
SWEDISH KRONA SEK 20.56 20.51
NORWEGIAN KRONE NOK 20.89 20.84
DANISH KRONE DKK 29.45 29.38
NEWZEALAND DOLLAR NZD 130.90 130.59
SINGAPORE DOLLAR SGD 149.77 149.41
HONGKONG DOLLAR HKD 26.60 26.53
KOREAN WON KRW 0.1602 0.1598
CHINESE YUAN CNY 31.24 31.17
MALAYSIAN RINGGIT MYR 47.22 47.11
THAI BAHT THB 05.85 05.84
U.E.A DIRHAM AED 57.02 56.88
SAUDI RIYAL SAR 55.49 55.36
QATAR RIYAL QAR 57.13 56.99
KUWAITI DINAR KWD 679.38 677.74
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 207.0172
GBP 251.9399
EUR 217.4716
JPY 1.5261
SETTLEMENT DATE: 28 06 2022
APP/msq