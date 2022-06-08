NBP Exchange Rates

KARACHI, Jun 08 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 203.30 202.80
EURO EUR 217.63 217.09
JAPANESE YEN JPY 1.5279 1.5242
BRITISH POUND GBP 255.52 254.90
SWISS FRANC CHF 208.60 208.09
CANADIAN DOLLAR CAD 162.02 161.63
AUSTRALIAN DOLAR AUD 146.41 146.05
SWEDISH KRONA SEK 20.81 20.76
NORWEGIAN KRONE NOK 21.44 21.39
DANISH KRONE DKK 29.20 29.13
NEWZEALAND DOLLAR NZD 131.38 131.06
SINGAPORE DOLLAR SGD 147.88 147.51
HONGKONG DOLLAR HKD 26.01 25.95
KOREAN WON KRW 0.1619 0.1615
CHINESE YUAN CNY 30.61 30.54
MALAYSIAN RINGGIT MYR 46.31 46.20
THAI BAHT THB 05.89 05.88
U.E.A DIRHAM AED 55.74 55.61
SAUDI RIYAL SAR 54.27 54.13
QATAR RIYAL QAR 55.86 55.72
KUWAITI DINAR KWD 665.03 663.40
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 202.6476
GBP 252.6813
EUR 216.4479
JPY 1.5256
SETTLEMENT DATE: 10 06 2022