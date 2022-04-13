NBP Exchange Rates

KARACHI, Apr 13 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 182.60 182.10
EURO EUR 198.21 197.67
JAPANESE YEN JPY 1.4539 1.4499
BRITISH POUND GBP 237.48 236.83
SWISS FRANC CHF 195.78 195.24
CANADIAN DOLLAR CAD 144.63 144.23
AUSTRALIAN DOLAR AUD 136.05 135.68
SWEDISH KRONA SEK 19.29 19.24
NORWEGIAN KRONE NOK 20.84 20.78
DANISH KRONE DKK 26.60 26.53
NEWZEALAND DOLLAR NZD 124.58 124.24
SINGAPORE DOLLAR SGD 133.90 133.53
HONGKONG DOLLAR HKD 23.39 23.32
KOREAN WON KRW 0.1488 0.1484
CHINESE YUAN CNY 28.80 28.72
MALAYSIAN RINGGIT MYR 43.22 43.10
THAI BAHT THB 05.45 05.44
U.E.A DIRHAM AED 50.07 49.93
SAUDI RIYAL SAR 48.75 48.62
QATAR RIYAL QAR 50.16 50.03
KUWAITI DINAR KWD 599.93 598.29
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 181.9563
GBP 236.7251
EUR 197.7137
JPY 1.4495
SETTLEMENT DATE: 15 04 2022