NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 24 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 169.40 168.90
EURO EUR 199.24 198.65
JAPANESE YEN JPY 1.5344 1.5299
BRITISH POUND GBP 232.54 231.86
SWISS FRANC CHF 183.24 182.70
CANADIAN DOLLAR CAD 133.70 133.30
AUSTRALIAN DOLAR AUD 123.65 123.29
SWEDISH KRONA SEK 19.75 19.69
NORWEGIAN KRONE NOK 19.72 19.66
DANISH KRONE DKK 26.75 26.67
NEWZEALAND DOLLAR NZD 119.79 119.43
SINGAPORE DOLLAR SGD 125.49 125.12
HONGKONG DOLLAR HKD 21.85 21.79
KOREAN WON KRW 0.1442 0.1437
CHINESE YUAN CNY 26.50 26.42
MALAYSIAN RINGGIT MYR 40.54 40.42
THAI BAHT THB 05.08 05.06
U.E.A DIRHAM AED 46.45 46.31
SAUDI RIYAL SAR 45.22 45.09
QATAR RIYAL QAR 46.54 46.41
KUWAITI DINAR KWD 563.73 562.07
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 168.998
GBP 230.6823
EUR 197.8967
JPY 1.5368
SETTLEMENT DATE: 28-09 2021