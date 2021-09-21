NBP Exchange Rates

KARACHI, Sep 21 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 169.20 168.70
EURO EUR 198.83 198.24
JAPANESE YEN JPY 1.5442 1.5397
BRITISH POUND GBP 231.24 230.56
SWISS FRANC CHF 182.44 181.90
CANADIAN DOLLAR CAD 132.34 131.95
AUSTRALIAN DOLAR AUD 122.88 122.52
SWEDISH KRONA SEK 19.65 19.59
NORWEGIAN KRONE NOK 19.46 19.41
DANISH KRONE DKK 26.69 26.62
NEWZEALAND DOLLAR NZD 118.86 118.51
SINGAPORE DOLLAR SGD 125.25 124.88
HONGKONG DOLLAR HKD 21.82 21.76
KOREAN WON KRW 0.1430 0.1426
CHINESE YUAN CNY 26.41 26.33
MALAYSIAN RINGGIT MYR 40.40 40.28
THAI BAHT THB 05.07 05.06
U.E.A DIRHAM AED 46.39 46.26
SAUDI RIYAL SAR 45.17 45.04
QATAR RIYAL QAR 46.48 46.35
KUWAITI DINAR KWD 563.06 561.40
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 168.6902
GBP 230.6332
EUR 197.5025
JPY 1.5377
SETTLEMENT DATE: 23-09 2021