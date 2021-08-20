NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 20 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 164.65 164.15
EURO EUR 192.70 192.12
JAPANESE YEN JPY 1.5004 1.4958
BRITISH POUND GBP 224.39 223.71
SWISS FRANC CHF 179.73 179.18
CANADIAN DOLLAR CAD 128.06 127.67
AUSTRALIAN DOLAR AUD 117.54 117.18
SWEDISH KRONA SEK 18.82 18.77
NORWEGIAN KRONE NOK 18.21 18.16
DANISH KRONE DKK 25.87 25.79
NEWZEALAND DOLLAR NZD 112.52 112.18
SINGAPORE DOLLAR SGD 120.73 120.36
HONGKONG DOLLAR HKD 21.22 21.15
KOREAN WON KRW 0.1396 0.1392
CHINESE YUAN CNY 25.58 25.50
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.86 38.75
THAI BAHT THB 4.94 4.92
U.E.A DIRHAM AED 45.14 45.01
SAUDI RIYAL SAR 43.95 43.82
QATAR RIYAL QAR 45.24 45.10
KUWAITI DINAR KWD 547.74 546.08
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 164.0615
GBP 226.4705
EUR 193.1332
JPY 1.5006
SETTLEMENT DATE: 24 08 2021