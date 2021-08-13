NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 13 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 164.45 163.95
EURO EUR 193.40 192.82
JAPANESE YEN JPY 1.4895 1.4849
BRITISH POUND GBP 227.18 226.49
SWISS FRANC CHF 178.16 177.62
CANADIAN DOLLAR CAD 131.38 130.98
AUSTRALIAN DOLAR AUD 120.80 120.43
SWEDISH KRONA SEK 19.05 18.99
NORWEGIAN KRONE NOK 18.59 18.53
DANISH KRONE DKK 25.96 25.88
NEWZEALAND DOLLAR NZD 115.26 114.91
SINGAPORE DOLLAR SGD 121.12 120.75
HONGKONG DOLLAR HKD 21.21 21.15
KOREAN WON KRW 0.1410 0.1406
CHINESE YUAN CNY 25.66 25.58
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.85 38.73
THAI BAHT THB 4.95 4.93
U.E.A DIRHAM AED 45.09 44.95
SAUDI RIYAL SAR 43.90 43.77
QATAR RIYAL QAR 45.18 45.05
KUWAITI DINAR KWD 547.44 545.78
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 163.9873
GBP 227.3192
EUR 192.5703
JPY 1.4855
SETTLEMENT DATE: 17 08 2021