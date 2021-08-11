NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 11 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 164.30 163.80
EURO EUR 192.89 192.30
JAPANESE YEN JPY 1.4851 1.4806
BRITISH POUND GBP 227.25 226.56
SWISS FRANC CHF 178.10 177.56
CANADIAN DOLLAR CAD 131.14 130.74
AUSTRALIAN DOLAR AUD 120.66 120.29
SWEDISH KRONA SEK 18.96 18.90
NORWEGIAN KRONE NOK 18.40 18.35
DANISH KRONE DKK 25.89 25.81
NEWZEALAND DOLLAR NZD 115.09 114.74
SINGAPORE DOLLAR SGD 120.91 120.54
HONGKONG DOLLAR HKD 21.19 21.13
KOREAN WON KRW 0.1423 0.1418
CHINESE YUAN CNY 25.62 25.54
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.79 38.67
THAI BAHT THB 4.93 4.91
U.E.A DIRHAM AED 45.05 44.91
SAUDI RIYAL SAR 43.86 43.73
QATAR RIYAL QAR 45.14 45.01
KUWAITI DINAR KWD 546.85 545.18
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 163.7333
GBP 226.9507
EUR 192.0919
JPY 1.4816
SETTLEMENT DATE: 13 08 2021