NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 09 (APP):reasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 163.95 163.45
EURO EUR 193.13 192.55
JAPANESE YEN JPY 1.4875 1.4830
BRITISH POUND GBP 227.38 226.69
SWISS FRANC CHF 179.18 178.63
CANADIAN DOLLAR CAD 130.53 130.14
AUSTRALIAN DOLAR AUD 120.59 120.22
SWEDISH KRONA SEK 19.02 18.97
NORWEGIAN KRONE NOK 18.41 18.36
DANISH KRONE DKK 25.92 25.85
NEWZEALAND DOLLAR NZD 115.11 114.76
SINGAPORE DOLLAR SGD 120.95 120.58
HONGKONG DOLLAR HKD 21.15 21.09
KOREAN WON KRW 0.1434 0.1429
CHINESE YUAN CNY 25.60 25.52
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.84 38.72
THAI BAHT THB 4.90 4.89
U.E.A DIRHAM AED 44.95 44.82
SAUDI RIYAL SAR 43.72 43.59
QATAR RIYAL QAR 45.05 44.91
KUWAITI DINAR KWD 545.95 544.29
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 163.4283
GBP 227.5249
EUR 192.9761
JPY 1.4888
SETTLEMENT DATE: 11 08 2021