NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 06 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 163.75 163.25
EURO EUR 193.94 193.35
JAPANESE YEN JPY 1.4906 1.4860
BRITISH POUND GBP 227.97 227.28
SWISS FRANC CHF 180.39 179.84
CANADIAN DOLLAR CAD 130.96 130.56
AUSTRALIAN DOLAR AUD 120.99 120.63
SWEDISH KRONA SEK 19.11 19.05
NORWEGIAN KRONE NOK 18.56 18.50
DANISH KRONE DKK 26.03 25.95
NEWZEALAND DOLLAR NZD 115.43 115.07
SINGAPORE DOLLAR SGD 121.15 120.78
HONGKONG DOLLAR HKD 21.14 21.07
KOREAN WON KRW 0.1434 0.1429
CHINESE YUAN CNY 25.62 25.54
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.84 38.72
THAI BAHT THB 4.91 4.89
U.E.A DIRHAM AED 44.90 44.76
SAUDI RIYAL SAR 43.71 43.58
QATAR RIYAL QAR 44.99 44.86
KUWAITI DINAR KWD 545.83 544.17
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 163.2001
GBP 227.044
EUR 193.1147
JPY 1.4885
SETTLEMENT DATE: 10 08 2021