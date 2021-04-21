NBP Exchange Rates

KARACHI, Apr 21 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 153.45 152.95
EURO EUR 184.55 183.95
JAPANESE YEN JPY 1.4196 1.4149
BRITISH POUND GBP 213.59 212.89
SWISS FRANC CHF 167.45 166.90
CANADIAN DOLLAR CAD 121.69 121.29
AUSTRALIAN DOLAR AUD 118.28 117.90
SWEDISH KRONA SEK 18.29 18.23
NORWEGIAN KRONE NOK 18.30 18.24
DANISH KRONE DKK 24.82 24.74
NEWZEALAND DOLLAR NZD 109.99 109.63
SINGAPORE DOLLAR SGD 115.44 115.06
HONGKONG DOLLAR HKD 19.85 19.78
KOREAN WON KRW 0.1374 0.1369
CHINESE YUAN CNY 23.74 23.66
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.29 37.16
THAI BAHT THB 4.90 04.88
U.E.A DIRHAM AED 41.79 41.65
SAUDI RIYAL SAR 40.96 40.83
QATAR RIYAL QAR 42.16 42.02
KUWAITI DINAR KWD 510.29 508.63
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 152.9766
GBP 214.0449
EUR 184.6122
JPY 1.4108
SETTLEMENT DATE: 23-04 2021