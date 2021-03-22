NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 22 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 156.40 155.90
EURO EUR 186.54 185.94
JAPANESE YEN JPY 1.4379 1.4333
BRITISH POUND GBP 216.50 215.81
SWISS FRANC CHF 168.35 167.82
CANADIAN DOLLAR CAD 125.08 124.68
AUSTRALIAN DOLAR AUD 120.88 120.50
SWEDISH KRONA SEK 18.41 18.35
NORWEGIAN KRONE NOK 18.30 18.24
DANISH KRONE DKK 25.02 24.94
NEWZEALAND DOLLAR NZD 111.94 111.58
SINGAPORE DOLLAR SGD 116.51 116.14
HONGKONG DOLLAR HKD 20.22 20.15
KOREAN WON KRW 0.1384 0.1379
CHINESE YUAN CNY 24.21 24.14
MALAYSIAN RINGGIT MYR 38.10 37.97
THAI BAHT THB 5.07 05.05
U.E.A DIRHAM AED 42.59 42.45
SAUDI RIYAL SAR 41.70 41.57
QATAR RIYAL QAR 42.97 42.83
KUWAITI DINAR KWD 518.71 517.05
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 155.9454
GBP 217.4191
EUR 185.8401
JPY 1.4348