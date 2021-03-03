NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 03 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 158.35 157.85
EURO EUR 192.16 191.55
JAPANESE YEN JPY 1.4821 1.4774
BRITISH POUND GBP 221.15 220.45
SWISS FRANC CHF 173.00 172.46
CANADIAN DOLLAR CAD 125.38 124.98
AUSTRALIAN DOLAR AUD 123.96 123.57
SWEDISH KRONA SEK 19.02 18.96
NORWEGIAN KRONE NOK 18.70 18.64
DANISH KRONE DKK 25.74 25.66
NEWZEALAND DOLLAR NZD 115.43 115.07
SINGAPORE DOLLAR SGD 119.13 118.76
HONGKONG DOLLAR HKD 20.49 20.43
KOREAN WON KRW 0.1409 0.1405
CHINESE YUAN CNY 24.61 24.53
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.13 39.00
THAI BAHT THB 5.23 05.21
U.E.A DIRHAM AED 43.11 42.98
SAUDI RIYAL SAR 42.27 42.13
QATAR RIYAL QAR 43.50 43.37
KUWAITI DINAR KWD 523.70 522.05
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 157.8295
GBP 219.1305
EUR 189.5374
JPY 1.4768
SETTLEMENT DATE: 05-03 2021