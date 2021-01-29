NBP Exchange Rates

KARACHI, Jan 29 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 160.80 160.30
EURO EUR 194.55 193.95
JAPANESE YEN JPY 1.5391 1.5343
BRITISH POUND GBP 220.40 219.71
SWISS FRANC CHF 180.72 180.16
CANADIAN DOLLAR CAD 124.99 124.60
AUSTRALIAN DOLAR AUD 122.95 122.57
SWEDISH KRONA SEK 19.36 19.30
NORWEGIAN KRONE NOK 18.61 18.56
DANISH KRONE DKK 26.16 26.08
NEWZEALAND DOLLAR NZD 115.08 114.73
SINGAPORE DOLLAR SGD 120.79 120.42
HONGKONG DOLLAR HKD 20.82 20.76
KOREAN WON KRW 0.1440 0.1435
CHINESE YUAN CNY 24.96 24.88
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.69 39.57
THAI BAHT THB 5.36 05.35
U.E.A DIRHAM AED 43.79 43.65
SAUDI RIYAL SAR 42.92 42.79
QATAR RIYAL QAR 44.18 44.04
KUWAITI DINAR KWD 531.96 530.31
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 160.2656
GBP 218.7465
EUR 193.9695
JPY 1.5364