NBP Exchange Rates

KARACHI, Jan 26 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 161.25 160.75
EURO EUR 195.79 195.18
JAPANESE YEN JPY 1.5547 1.5499
BRITISH POUND GBP 220.38 219.70
SWISS FRANC CHF 181.56 181.00
CANADIAN DOLLAR CAD 126.50 126.11
AUSTRALIAN DOLAR AUD 124.20 123.81
SWEDISH KRONA SEK 19.58 19.52
NORWEGIAN KRONE NOK 18.87 18.81
DANISH KRONE DKK 26.32 26.24
NEWZEALAND DOLLAR NZD 115.96 115.60
SINGAPORE DOLLAR SGD 121.53 121.16
HONGKONG DOLLAR HKD 20.88 20.82
KOREAN WON KRW 0.1462 0.1458
CHINESE YUAN CNY 25.02 24.94
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.91 39.78
THAI BAHT THB 5.38 05.37
U.E.A DIRHAM AED 43.90 43.77
SAUDI RIYAL SAR 43.04 42.91
QATAR RIYAL QAR 44.30 44.16
KUWAITI DINAR KWD 533.45 531.79
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 160.7773
GBP 220.3774
EUR 195.7464
JPY 1.5498
SETTLEMENT DATE: 28-01 2021