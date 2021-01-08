NBP Exchange Rates

KARACHI, Jan 08 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 160.50 160.00
EURO EUR 196.79 196.18
JAPANESE YEN JPY 1.5455 1.5406
BRITISH POUND GBP 217.63 216.95
SWISS FRANC CHF 181.23 180.66
CANADIAN DOLLAR CAD 126.57 126.17
AUSTRALIAN DOLAR AUD 124.56 124.17
SWEDISH KRONA SEK 19.73 19.67
NORWEGIAN KRONE NOK 19.04 18.98
DANISH KRONE DKK 26.45 26.37
NEWZEALAND DOLLAR NZD 116.43 116.07
SINGAPORE DOLLAR SGD 121.14 120.76
HONGKONG DOLLAR HKD 20.78 20.72
KOREAN WON KRW 0.1467 0.1463
CHINESE YUAN CNY 24.98 24.91
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.73 39.60
THAI BAHT THB 5.34 05.32
U.E.A DIRHAM AED 43.70 43.56
SAUDI RIYAL SAR 42.84 42.71
QATAR RIYAL QAR 44.09 43.95
KUWAITI DINAR KWD 529.91 528.26
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 159.9971
GBP 217.6121
EUR 196.8604
JPY 1.5474
SETTLEMENT DATE: 12-01 2021