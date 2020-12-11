NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 11 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 160.75 160.25
EURO EUR 195.43 194.82
JAPANESE YEN JPY 1.5449 1.5401
BRITISH POUND GBP 214.11 213.44
SWISS FRANC CHF 181.52 180.96
CANADIAN DOLLAR CAD 126.31 125.92
AUSTRALIAN DOLAR AUD 121.51 121.13
SWEDISH KRONA SEK 19.19 19.13
NORWEGIAN KRONE NOK 18.37 18.31
DANISH KRONE DKK 26.26 26.18
NEWZEALAND DOLLAR NZD 114.16 113.81
SINGAPORE DOLLAR SGD 120.55 120.18
HONGKONG DOLLAR HKD 20.82 20.76
KOREAN WON KRW 0.1477 0.1473
CHINESE YUAN CNY 24.77 24.69
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.67 39.55
THAI BAHT THB 5.36 05.34
U.E.A DIRHAM AED 43.77 43.63
SAUDI RIYAL SAR 42.91 42.78
QATAR RIYAL QAR 44.14 44.01
KUWAITI DINAR KWD 527.22 525.58
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 160.2612
GBP 213.4198
EUR 193.884
JPY 1.5332
SETTLEMENT DATE: 15 12 2020