NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 04 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the followingexchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 160.65 160.15
EURO EUR 195.14 194.54
JAPANESE YEN JPY 1.5471 1.5423
BRITISH POUND GBP 216.07 215.39
SWISS FRANC CHF 180.40 179.84
CANADIAN DOLLAR CAD 124.94 124.55
AUSTRALIAN DOLAR AUD 119.33 118.95
SWEDISH KRONA SEK 19.14 19.08
NORWEGIAN KRONE NOK 18.33 18.28
DANISH KRONE DKK 26.21 26.13
NEWZEALAND DOLLAR NZD 113.41 113.06
SINGAPORE DOLLAR SGD 120.50 120.13
HONGKONG DOLLAR HKD 20.81 20.74
KOREAN WON KRW 0.1481 0.1477
CHINESE YUAN CNY 24.70 24.62
MALAYSIAN RINGGIT MYR 39.55 39.43
THAI BAHT THB 5.33 05.31
U.E.A DIRHAM AED 43.75 43.61
SAUDI RIYAL SAR 42.88 42.75
QATAR RIYAL QAR 44.14 44.00
KUWAITI DINAR KWD 526.89 526.26
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 160.1381
GBP 214.537
EUR 194.1514
JPY 1.5349
SETTLEMENT DATE: 08 12 2020