More

Social Media

Social Media

NBP Exchange Rates

KARACHI, Apr 09 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.

KARACHI, Apr 09 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY                       SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR                         USD    279.50279.00
EURO                                   EUR326.01325.42
JAPANESE YEN                   JPY1.7606 1.7575
BRITISH POUND                  GBP374.37  373.70
SWISS FRANC                     CHF353.44352.81
CANADIAN DOLLAR             CAD201.83  201.47
AUSTRALIAN DOLLAR          AUD196.77  196.42
SWEDISH KRONA                SEK 29.98    29.93
NORWEGIAN KRONE           NOK  29.18    29.13
DANISH KRONE                    DKK  43.63   43.55
NEWZEALAND DOLLAR*      NZD 163.05   162.76
SINGAPORE DOLLAR           SGD  219.26 218.86
HONGKONG DOLLAR            HKD   35.68     35.61
KOREAN WON*                     KRW  0.1885 0.1882
CHINESE YUAN                     CNY 40.89    40.82
ALAYSIAN RINGGIT*              MYR 70.23  70.10
THAI BAHT*                            THB   8.72     8.70
U.A.EDIRHAM                        AED 76.12  75.98
SAUDI RIYAL                         SAR 74.48   74.35
QATAR RIYAL*                      QAR 76.68   76.54
KUWAITI DINAR                  *KWD 912.06910.43
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD   279.0038
GBP               374.3673
EUR    326.0438
JPY      1.7624
SETTLEMENT DATE: 13-04-2026
What to read next...