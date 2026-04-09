KARACHI, Apr 09 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
NBP Exchange Rates
KARACHI, Apr 09 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 279.50279.00
EURO EUR326.01325.42
JAPANESE YEN JPY1.7606 1.7575
BRITISH POUND GBP374.37 373.70
SWISS FRANC CHF353.44352.81
CANADIAN DOLLAR CAD201.83 201.47
AUSTRALIAN DOLLAR AUD196.77 196.42
SWEDISH KRONA SEK 29.98 29.93
NORWEGIAN KRONE NOK 29.18 29.13
DANISH KRONE DKK 43.63 43.55
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 163.05 162.76
SINGAPORE DOLLAR SGD 219.26 218.86
HONGKONG DOLLAR HKD 35.68 35.61
KOREAN WON* KRW 0.1885 0.1882
CHINESE YUAN CNY 40.89 40.82
ALAYSIAN RINGGIT* MYR 70.23 70.10
THAI BAHT* THB 8.72 8.70
U.A.EDIRHAM AED 76.12 75.98
SAUDI RIYAL SAR 74.48 74.35
QATAR RIYAL* QAR 76.68 76.54
KUWAITI DINAR *KWD 912.06910.43
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.0038
GBP 374.3673
EUR 326.0438
JPY 1.7624
SETTLEMENT DATE: 13-04-2026