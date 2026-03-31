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NBP Exchange Rates

Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.

KARACHI, Mar 31 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY                                   SYMBOL                               TT Selling                                      TT Buying
US DOLLAR                                        USD                                     279.55                                             279.05
EURO                                                    EUR                                     320.67                                             320.10
JAPANESE YEN                                  JPY                                      1.7503                                             1.7472
BRITISH POUND                               GBP                                      369.06                                            368.40
SWISS FRANC                                     CHF                                     350.05                                            349.42
CANADIAN DOLLAR                         CAD                                     200.72                                           200.36
AUSTRALIAN DOLLAR                    AUD                                      191.53                                            191.18
SWEDISH KRONA                             SEK                                         29.30                                            29.25
NORWEGIAN KRONE                      NOK                                        28.71                                            28.66
DANISH KRONE                                DKK                                        42.93                                            42.85
NEWZEALAND DOLLAR*               NZD                                      159.87                                             159.59
SINGAPORE DOLLAR                      SGD                                      216.53                                             216.14
HONGKONG DOLLAR                     HKD                                        35.67                                             35.60
KOREAN WON                                 *KRW                                    0.1822                                               0.1819
CHINESE YUAN                                 CNY                                      40.43                                                40.35
ALAYSIAN RINGGIT                      *MYR                                      69.26                                                 69.14
THAI BAHT                                       *THB                                       8.49                                                  8.47
U.A.EDIRHAM                                   AED                                       76.13                                                 76.00
SAUDI RIYAL                                     SAR                                       74.50                                                 74.36
QATAR RIYAL                                * QAR                                        76.83                                                76.70
KUWAITI DINAR                           *KWD                                     910.88                                               909.25
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD                279.1231
GBP                 369.4753
EUR                320.7962
JPY                1.7466
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