Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
NBP Exchange Rates
KARACHI, Mar 31 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 279.55 279.05
EURO EUR 320.67 320.10
JAPANESE YEN JPY 1.7503 1.7472
BRITISH POUND GBP 369.06 368.40
SWISS FRANC CHF 350.05 349.42
CANADIAN DOLLAR CAD 200.72 200.36
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 191.53 191.18
SWEDISH KRONA SEK 29.30 29.25
NORWEGIAN KRONE NOK 28.71 28.66
DANISH KRONE DKK 42.93 42.85
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 159.87 159.59
SINGAPORE DOLLAR SGD 216.53 216.14
HONGKONG DOLLAR HKD 35.67 35.60
KOREAN WON *KRW 0.1822 0.1819
CHINESE YUAN CNY 40.43 40.35
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 69.26 69.14
THAI BAHT *THB 8.49 8.47
U.A.EDIRHAM AED 76.13 76.00
SAUDI RIYAL SAR 74.50 74.36
QATAR RIYAL * QAR 76.83 76.70
KUWAITI DINAR *KWD 910.88 909.25
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.1231
GBP 369.4753
EUR 320.7962
JPY 1.7466