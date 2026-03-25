Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
NBP Exchange Rates
KARACHI, Mar 25 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 279.65279.15
EURO EUR325.78325.19
JAPANESE YENJPY1.7715 1.7683
BRITISH POUND GBP376.42 375.75
SWISS FRANCCHF360.21359.57
CANADIAN DOLLARCAD206.35 205.98
AUSTRALIAN DOLLARAUD200.94 200.58
SWEDISH KRONA SEK 30.62 30.56
NORWEGIAN KRONE NOK 29.16 29.11
DANISH KRONE DKK 43.60 43.53
NEWZEALAND DOLLAR NZD 166.38 166.08
SINGAPORE DOLLARSGD 220.22 219.83
HONGKONG DOLLAR HKD 35.89 35.83
KOREAN WON*KRW 0.1907 0.1904
CHINESE YUANCNY 41.19 41.12
ALAYSIAN RINGGIT*MYR 71.38 71.25
THAI BAHT*THB 8.86 8.85
U.A.EDIRHAMAED 76.23 76.09
SAUDI RIYAL SAR 74.58 74.45
QATAR RIYAL* QAR 76.79 76.65
KUWAITI DINAR*KWD 914.41912.77
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.1964
GBP 374.7374
EUR 323.9515
JPY 1.7616
SETTLEMENT DATE: 27-03-2026