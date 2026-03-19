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NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 19 (APP):KARACHI, Mar,19 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.

KARACHI, Mar 19 (APP):KARACHI, Mar,19 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY         SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR            USD                        279.65279.15
EURO EUR                                              320.95320.38
JAPANESE YENJPY1.                             7520 1.7489
BRITISH POUND GBP                         371.32  370.65
SWISS FRANCCHF                             353.09   352.46
CANADIAN DOLLARCAD                 203.70    203.33
AUSTRALIAN DOLLARAUD           197.10  196.75
SWEDISH KRONA SEK                     29.76       29.71
NORWEGIAN KRONE NOK           29.17    29.12
DANISH KRONE DKK                    42.93      42.86
NEWZEALAND DOLLAR NZD     162.69    162.40
SINGAPORE DOLLARSGD           218.04    217.65
HONGKONG DOLLAR HKD         35.68      35.61
KOREAN WON*KRW                    0.1864    0.1861
CHINESE YUANCNY                      40.51      40.44
ALAYSIAN RINGGIT*MYR           71.06      70.93
THAI BAHT*THB                             8.53      8.51
U.A.EDIRHAMAED                       76.06    76.02
SAUDI RIYAL SAR                           74.49   74.36
QATAR RIYAL* QAR                      76.62   76.48
KUWAITI DINAR*KWD               912.25910.62
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD               279.2182
GBP               372.868
EUR             321.8269
JPY                1.7583
SETTLEMENT DATE: 25-03-2026
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