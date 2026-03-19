KARACHI, Mar 19 (APP):KARACHI, Mar,19 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
NBP Exchange Rates
KARACHI, Mar 19 (APP):KARACHI, Mar,19 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 279.65279.15
EURO EUR 320.95320.38
JAPANESE YENJPY1. 7520 1.7489
BRITISH POUND GBP 371.32 370.65
SWISS FRANCCHF 353.09 352.46
CANADIAN DOLLARCAD 203.70 203.33
AUSTRALIAN DOLLARAUD 197.10 196.75
SWEDISH KRONA SEK 29.76 29.71
NORWEGIAN KRONE NOK 29.17 29.12
DANISH KRONE DKK 42.93 42.86
NEWZEALAND DOLLAR NZD 162.69 162.40
SINGAPORE DOLLARSGD 218.04 217.65
HONGKONG DOLLAR HKD 35.68 35.61
KOREAN WON*KRW 0.1864 0.1861
CHINESE YUANCNY 40.51 40.44
ALAYSIAN RINGGIT*MYR 71.06 70.93
THAI BAHT*THB 8.53 8.51
U.A.EDIRHAMAED 76.06 76.02
SAUDI RIYAL SAR 74.49 74.36
QATAR RIYAL* QAR 76.62 76.48
KUWAITI DINAR*KWD 912.25910.62
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.2182
GBP 372.868
EUR 321.8269
JPY 1.7583
SETTLEMENT DATE: 25-03-2026