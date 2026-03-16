Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
NBP Exchange Rates
KARACHI, Mar 16 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 279.70 279.20
EURO EUR 320.32 319.75
JAPANESE YEN JPY 1.7536 1.7504
BRITISH POUND GBP 370.94 370.28
SWISS FRANC CHF 354.49 353.85
CANADIAN DOLLAR CAD 204.03 203.67
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 196.15 195.80
SWEDISH KRONA SEK 29.68 29.63
NORWEGIAN KRONE NOK 28.73 28.68
DANISH KRONE DKK 42.87 42.79
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 162.60 162.31
SINGAPORE DOLLAR SGD 218.33 217.94
HONGKONG DOLLAR HKD 35.73 35.66
KOREAN WON *KRW 0.1872 0.1868
CHINESE YUAN CNY 40.52 40.45
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 71.15 71.03
THAI BAHT *THB 8.63 8.61
U.A.EDIRHAM AED 76.15 76.01
SAUDI RIYAL SAR 74.54 74.41
QATAR RIYAL * QAR 76.81 76.67
KUWAITI DINAR *KWD 912.71 911.08
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.2758
GBP 371.2413
EUR 320.4131
JPY 1.7513