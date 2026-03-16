More

Social Media

Social Media

NBP Exchange Rates

Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.

KARACHI, Mar 16 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY                             SYMBOL                   TT Selling                              TT Buying
US DOLLAR                                  USD                          279.70                                    279.20
EURO                                              EUR                          320.32                                   319.75
JAPANESE YEN                            JPY                            1.7536                                   1.7504
BRITISH POUND                         GBP                           370.94                                  370.28
SWISS FRANC                              CHF                           354.49                                   353.85
CANADIAN DOLLAR                  CAD                           204.03                                  203.67
AUSTRALIAN DOLLAR             AUD                            196.15                                   195.80
SWEDISH KRONA                       SEK                             29.68                                    29.63
NORWEGIAN KRONE                NOK                             28.73                                   28.68
DANISH KRONE                          DKK                              42.87                                 42.79
NEWZEALAND DOLLAR*         NZD                             162.60                                162.31
SINGAPORE DOLLAR                SGD                              218.33                                217.94
HONGKONG DOLLAR               HKD                               35.73                                35.66
KOREAN WON                           *KRW                             0.1872                               0.1868
CHINESE YUAN                           CNY                                40.52                                40.45
ALAYSIAN RINGGIT                  *MYR                                71.15                                71.03
THAI BAHT                                   *THB                                 8.63                                8.61
U.A.EDIRHAM                               AED                                76.15                               76.01
SAUDI RIYAL                                  SAR                                74.54                              74.41
QATAR RIYAL                             * QAR                                 76.81                               76.67
KUWAITI DINAR                       *KWD                                912.71                             911.08
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD               279.2758
GBP                371.2413
EUR                320.4131
JPY                 1.7513
What to read next...