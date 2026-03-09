More

NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 09 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday, the following exchange rates.
CURRENCY                             SYMBOL                    TT Selling                                TT Buying
US DOLLAR                               USD                            279.80                                       279.30
EURO                                          EUR                             322.23                                      321.65
JAPANESE YEN                        JPY                               1.7613                                       1.7581
BRITISH POUND                    GBP                               371.98                                       371.32
SWISS FRANC                         CHF                               358.15                                        357.51
CANADIAN DOLLAR             CAD                              206.37                                       206.00
AUSTRALIAN DOLLAR       AUD                                195.61                                       195.26
SWEDISH KRONA                SEK                                   30.15                                       30.10
NORWEGIAN KRONE         NOK                                 29.05                                       29.00
DANISH KRONE                   DKK                                  43.14                                      43.07
NEWZEALAND DOLLAR*   NZD                               164.20                                      163.91
SINGAPORE DOLLAR          SGD                                218.02                                     217.63
HONGKONG DOLLAR         HKD                                  35.95                                     35.89
KOREAN WON*                     KRW                                0.1870                                   0.1867
CHINESE YUAN                     CNY                                   40.81                                    40.74
ALAYSIAN RINGGIT           *MYR                                  70.53                                    70.41
THAI BAHT                            *THB                                    8.71                                      8.69
U.A.EDIRHAM                       AED                                    76.18                                    76.04
SAUDI RIYAL                          SAR                                    74.55                                   74.42
QATAR RIYAL*                      QAR                                     76.73                                  76.59
KUWAITI DINAR                *KWD                                    913.93                              912.30
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD              279.3536
GBP               373.412
EUR               324.4413
JPY                 1.7725
