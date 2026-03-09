KARACHI, Mar 09 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday, the following exchange rates. CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying US DOLLAR …
NBP Exchange Rates
KARACHI, Mar 09 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday, the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 279.80 279.30
EURO EUR 322.23 321.65
JAPANESE YEN JPY 1.7613 1.7581
BRITISH POUND GBP 371.98 371.32
SWISS FRANC CHF 358.15 357.51
CANADIAN DOLLAR CAD 206.37 206.00
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 195.61 195.26
SWEDISH KRONA SEK 30.15 30.10
NORWEGIAN KRONE NOK 29.05 29.00
DANISH KRONE DKK 43.14 43.07
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 164.20 163.91
SINGAPORE DOLLAR SGD 218.02 217.63
HONGKONG DOLLAR HKD 35.95 35.89
KOREAN WON* KRW 0.1870 0.1867
CHINESE YUAN CNY 40.81 40.74
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 70.53 70.41
THAI BAHT *THB 8.71 8.69
U.A.EDIRHAM AED 76.18 76.04
SAUDI RIYAL SAR 74.55 74.42
QATAR RIYAL* QAR 76.73 76.59
KUWAITI DINAR *KWD 913.93 912.30
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.3536
GBP 373.412
EUR 324.4413
JPY 1.7725