NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 04 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 279.85 279.35
EURO EUR 324.88 324.29
JAPANESE YEN JPY 1.7786 1.7754
BRITISH POUND GBP 373.28 372.61
SWISS FRANC CHF 358.53 357.89
CANADIAN DOLLAR CAD 204.58 204.22
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 196.15 195.80
SWEDISH KRONA SEK 30.20 30.15
NORWEGIAN KRONE NOK 28.92 28.87
DANISH KRONE DKK 43.49 43.41
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 165.14 164.85
SINGAPORE DOLLAR SGD 219.08 218.69
HONGKONG DOLLAR HKD 35.81 35.75
KOREAN WON *KRW 0.1898 0.1894
CHINESE YUAN CNY 40.44 40.37
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 70.94 70.81
THAI BAHT *THB 8.84 8.82
U.A.EDIRHAM AED 76.19 76.06
SAUDI RIYAL SAR 74.57 74.44
QATAR RIYAL * QAR 76.78 76.64
KUWAITI DINAR *KWD 914.69 913.06
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.4036
GBP 372.4171
EUR 325.2817
JPY 1.775