NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 04 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY                              SYMBOL                 TT Selling                        TT Buying
US DOLLAR                                 USD                     279.85                            279.35
EURO                                          EUR                     324.88                            324.29
JAPANESE YEN                             JPY                      1.7786                            1.7754
BRITISH POUND                         GBP                       373.28                            372.61
SWISS FRANC                            CHF                       358.53                            357.89
CANADIAN DOLLAR                    CAD                       204.58                             204.22
AUSTRALIAN DOLLAR                 AUD                       196.15                             195.80
SWEDISH KRONA                      SEK                         30.20                              30.15
NORWEGIAN KRONE                  NOK                         28.92                             28.87
DANISH KRONE                         DKK                         43.49                             43.41
NEWZEALAND DOLLAR*             NZD                        165.14                            164.85
SINGAPORE DOLLAR                 SGD                         219.08                            218.69
HONGKONG DOLLAR                 HKD                          35.81                             35.75
KOREAN WON                         *KRW                        0.1898                             0.1894
CHINESE YUAN                          CNY                           40.44                             40.37
ALAYSIAN RINGGIT                  *MYR                           70.94                           70.81
THAI BAHT                              *THB                             8.84                            8.82
U.A.EDIRHAM                            AED                           76.19                            76.06
SAUDI RIYAL                             SAR                           74.57                            74.44
QATAR RIYAL                         * QAR                           76.78                             76.64
KUWAITI DINAR                     *KWD                         914.69                              913.06
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD               279.4036
GBP               372.4171
EUR                325.2817
JPY                   1.775
