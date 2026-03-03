NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 03 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 279.85 279.35
EURO EUR 327.16 326.58
JAPANESE YEN JPY 1.7793 1.7761
BRITISH POUND GBP 374.99 374.32
SWISS FRANC CHF 358.72 358.08
CANADIAN DOLLAR CAD 204.76 204.39
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 198.95 198.60
SWEDISH KRONA SEK 30.56 30.50
NORWEGIAN KRONE NOK 29.28 29.23
DANISH KRONE DKK 43.80 43.72
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 166.38 166.08
SINGAPORE DOLLAR SGD 219.92 219.53
HONGKONG DOLLAR HKD 35.94 35.87
KOREAN WON *KRW 0.1912 0.1909
CHINESE YUAN CNY 41.08 41.01
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 71.34 71.21
THAI BAHT *THB 8.90 8.88
U.A.EDIRHAM AED 76.22 76.08
SAUDI RIYAL SAR 74.59 74.45
QATAR RIYAL * QAR 76.67 76.53
KUWAITI DINAR *KWD 915.59 913.95
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.4219
GBP 373.4473
EUR 327.3986
JPY 1.7794