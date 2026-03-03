HomeBusinessNBP Exchange Rates
Business

NBP Exchange Rates

83
KARACHI, Mar 03 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY                                   SYMBOL                      TT Selling                             TT Buying
US DOLLAR                                     USD                            279.85                                 279.35
EURO                                              EUR                            327.16                                 326.58
JAPANESE YEN                                 JPY                             1.7793                                  1.7761
BRITISH POUND                              GBP                             374.99                                  374.32
SWISS FRANC                                 CHF                             358.72                                  358.08
CANADIAN DOLLAR                         CAD                             204.76                                  204.39
AUSTRALIAN DOLLAR                      AUD                              198.95                                 198.60
SWEDISH KRONA                            SEK                                30.56                                  30.50
NORWEGIAN KRONE                        NOK                               29.28                                  29.23
DANISH KRONE                               DKK                               43.80                                  43.72
NEWZEALAND DOLLAR*                   NZD                              166.38                                166.08
SINGAPORE DOLLAR                        SGD                              219.92                                219.53
HONGKONG DOLLAR                        HKD                               35.94                                 35.87
KOREAN WON                                *KRW                             0.1912                                0.1909
CHINESE YUAN                                 CNY                              41.08                                  41.01
ALAYSIAN RINGGIT                         *MYR                              71.34                                   71.21
THAI BAHT                                     *THB                                8.90                                    8.88
U.A.EDIRHAM                                   AED                              76.22                                   76.08
SAUDI RIYAL                                    SAR                              74.59                                   74.45
QATAR RIYAL                                 * QAR                              76.67                                   76.53
KUWAITI DINAR                             *KWD                            915.59                                  913.95
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD                  279.4219
GBP                  373.4473
EUR                   327.3986
JPY                     1.7794
RELATED ARTICLES
Business

Currency rates of NBP

Business

Foreign exchange rates

Business

187 hazardous industries identified for relocation

Most Popular

Load more