Thursday, February 26, 2026
Business

NBP Exchange Rates

KARACHI, Feb 26 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY            SYMBOL                       TT Selling                                     TT Buying
US DOLLAR               USD                          279.90                                          279.40
EURO                        EUR                          330.80                                           330.21
JAPANESE YEN            JPY                          1.7950                                           1.7918
BRITISH POUND         GBP                         379.49                                           378.82
SWISS FRANC            CHF                          362.56                                           361.91
CANADIAN DOLLAR     CAD                          204.75                                          204.38
AUSTRALIAN DOLLAR   AUD                         199.43                                          199.08
SWEDISH KRONA        SEK                           31.03                                           30.98
NORWEGIAN KRONE    NOK                          29.33                                           29.28
DANISH KRONE           DKK                          44.27                                           44.19
NEWZEALAND DOLLAR*NZD                       168.00                                          167.70
SINGAPORE DOLLAR    SGD                        221.59                                          221.19
HONGKONG DOLLAR    HKD                         35.79                                           35.72
KOREAN WON            *KRW                       0.1967                                          0.1964
CHINESE YUAN            CNY                        40.95                                             40.88
ALAYSIAN RINGGIT    *MYR                        72.01                                              71.88
THAI BAHT                 *THB                        9.01                                                8.99
U.A.EDIRHAM                AED                      76.22                                              76.09
SAUDI RIYAL                 SAR                      74.62                                             74.49
QATAR RIYAL              * QAR                      76.87                                             76.73
KUWAITI DINAR            *KWD                  916.35                                             914.72
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD                279.4757
GBP                 377.9909
EUR                 329.7534
JPY                 1.7919
