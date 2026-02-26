NBP Exchange Rates

KARACHI, Feb 26 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 279.90 279.40
EURO EUR 330.80 330.21
JAPANESE YEN JPY 1.7950 1.7918
BRITISH POUND GBP 379.49 378.82
SWISS FRANC CHF 362.56 361.91
CANADIAN DOLLAR CAD 204.75 204.38
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 199.43 199.08
SWEDISH KRONA SEK 31.03 30.98
NORWEGIAN KRONE NOK 29.33 29.28
DANISH KRONE DKK 44.27 44.19
NEWZEALAND DOLLAR*NZD 168.00 167.70
SINGAPORE DOLLAR SGD 221.59 221.19
HONGKONG DOLLAR HKD 35.79 35.72
KOREAN WON *KRW 0.1967 0.1964
CHINESE YUAN CNY 40.95 40.88
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 72.01 71.88
THAI BAHT *THB 9.01 8.99
U.A.EDIRHAM AED 76.22 76.09
SAUDI RIYAL SAR 74.62 74.49
QATAR RIYAL * QAR 76.87 76.73
KUWAITI DINAR *KWD 916.35 914.72
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.4757
GBP 377.9909
EUR 329.7534
JPY 1.7919