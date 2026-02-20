NBP Exchange Rates

Friday, February 20, 2026
KARACHI, Feb 20 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY                               SYMBOL                TT Selling                 TT Buying
US DOLLAR                                 USD                    279.95                      279.45
EURO                                          EUR                    329.21                       328.62
JAPANESE YEN                             JPY                      1.8051                      1.8019
BRITISH POUND                          GBP                      376.45                       375.78
SWISS FRANC                             CHF                      360.96                       360.32
CANADIAN DOLLAR                     CAD                      204.53                        204.16
AUSTRALIAN DOLLAR                  AUD                     196.97                         196.62
SWEDISH KRONA                        SEK                     30.84                           30.79
NORWEGIAN KRONE                    NOK                    29.35                          29.20
DANISH KRONE                           DKK                    44.06                          43.99
NEWZEALAND DOLLAR*               NZD                  166.62                          166.32
SINGAPORE DOLLAR                    SGD                   220.64                         220.25
HONGKONG DOLLAR                    HKD                     35.83                         35.76
KOREAN WON                           *KRW                    0.1934                         0.1930
CHINESE YUAN                            CNY                     40.56                          40.49
ALAYSIAN RINGGIT                    *MYR                      71.68                          71.55
THAI BAHT                                *THB                       8.97                           8.95
U.A.EDIRHAM                              AED                    76.24                           76.10
SAUDI RIYAL                               SAR                    74.64                            74.51
QATAR RIYAL                            * QAR                     76.91                           76.77
KUWAITI DINAR                         *KWD                 916.67                          915.03
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD               279.5464
GBP               379.0649
EUR                 330.7872
JPY                 1.8189
