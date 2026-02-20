NBP Exchange Rates

KARACHI, Feb 20 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 279.95 279.45
EURO EUR 329.21 328.62
JAPANESE YEN JPY 1.8051 1.8019
BRITISH POUND GBP 376.45 375.78
SWISS FRANC CHF 360.96 360.32
CANADIAN DOLLAR CAD 204.53 204.16
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 196.97 196.62
SWEDISH KRONA SEK 30.84 30.79
NORWEGIAN KRONE NOK 29.35 29.20
DANISH KRONE DKK 44.06 43.99
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 166.62 166.32
SINGAPORE DOLLAR SGD 220.64 220.25
HONGKONG DOLLAR HKD 35.83 35.76
KOREAN WON *KRW 0.1934 0.1930
CHINESE YUAN CNY 40.56 40.49
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 71.68 71.55
THAI BAHT *THB 8.97 8.95
U.A.EDIRHAM AED 76.24 76.10
SAUDI RIYAL SAR 74.64 74.51
QATAR RIYAL * QAR 76.91 76.77
KUWAITI DINAR *KWD 916.67 915.03
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.5464
GBP 379.0649
EUR 330.7872
JPY 1.8189