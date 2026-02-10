NBP Exchange Rates

KARACHI, Feb 10 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.10 279.60
EURO EUR 333.51 332.92
JAPANESE YEN JPY 1.8038 1.8005
BRITISH POUND GBP 383.24 382.55
SWISS FRANC CHF 365.24 364.59
CANADIAN DOLLAR CAD 206.66 206.29
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 198.15 197.80
SWEDISH KRONA SEK 31.38 31.33
NORWEGIAN KRONE NOK 29.20 29.15
DANISH KRONE DKK 44.64 44.56
NEWZEALAND DOLLAR *NZD 169.11 168.81
SINGAPORE DOLLAR SGD 221.48 221.08
HONGKONG DOLLAR HKD 35.84 35.77
KOREAN WON *KRW 0.1924 0.1920
CHINESE YUAN CNY 40.55 40.47
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 71.40 71.27
THAI BAHT *THB 8.99 8.97
U.A.EDIRHAM AED 76.28 76.14
SAUDI RIYAL SAR 74.69 74.56
QATAR RIYAL * QAR 76.74 76.60
KUWAITI DINAR *KWD 917.01 915.37
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.6543
GBP 380.5815
EUR 331.642
JPY 1.7859