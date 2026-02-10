NBP Exchange Rates

Tuesday, February 10, 2026
KARACHI, Feb 10 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY                               SYMBOL              TT Selling               TT Buying
US DOLLAR                                  USD                 280.10                    279.60
EURO                                           EUR                 333.51                     332.92
JAPANESE YEN                               JPY                 1.8038                     1.8005
BRITISH POUND                            GBP                 383.24                     382.55
SWISS FRANC                               CHF                 365.24                    364.59
CANADIAN DOLLAR                       CAD                 206.66                     206.29
AUSTRALIAN DOLLAR                    AUD                 198.15                    197.80
SWEDISH KRONA                          SEK                   31.38                      31.33
NORWEGIAN KRONE                      NOK                  29.20                     29.15
DANISH KRONE                             DKK                  44.64                    44.56
NEWZEALAND DOLLAR                 *NZD                   169.11                  168.81
SINGAPORE DOLLAR                     SGD                  221.48                     221.08
HONGKONG DOLLAR                     HKD                    35.84                     35.77
KOREAN WON                             *KRW                   0.1924                  0.1920
CHINESE YUAN                             CNY                     40.55                    40.47
ALAYSIAN RINGGIT                      *MYR                    71.40                   71.27
THAI BAHT                                  *THB                      8.99                     8.97
U.A.EDIRHAM                                 AED                    76.28                   76.14
SAUDI RIYAL                                 SAR                     74.69                   74.56
QATAR RIYAL                               * QAR                     76.74                 76.60
KUWAITI DINAR                           *KWD                    917.01                915.37
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD                    279.6543
GBP                    380.5815
EUR                   331.642
JPY                    1.7859
