Tuesday, February 3, 2026
HomeBusinessNBP Exchange Rates
Business

NBP Exchange Rates

5
- Advertisement -
KARACHI, Feb 03 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY                SYMBOL                      TT Selling                              TT Buying
US DOLLAR                  USD                           280.15                                    279.65
EURO                           EUR                           330.96                                    330.37
JAPANESE YEN               JPY                            1.8026                                   1.7993
BRITISH POUND            GBP                            383.54                                   382.86
SWISS FRANC               CHF                            360.01                                    359.37
CANADIAN DOLLAR        CAD                           205.15                                   204.79
AUSTRALIAN DOLLAR     AUD                            196.83                                  196.48
SWEDISH KRONA           SEK                              31.37                                     31.31
NORWEGIAN KRONE      NOK                              28.99                                    28.94
DANISH KRONE             DKK                              44.32                                   44.24
NEWZEALAND DOLLAR* NZD                             169.20                                 168.90
SINGAPORE DOLLAR      SGD                             220.64                                220.25
HONGKONG DOLLAR      HKD                              35.86                                 35.80
KOREAN WON              *KRW                            0.1937                                  0.1933
CHINESE YUAN               CNY                              40.39                                   40.32
ALAYSIAN RINGGIT        *MYR                             71.10                                  70.97
THAI BAHT                   *THB                               8.91                                   8.89
U.A.EDIRHAM                 AED                              76.29                                 76.16
SAUDI RIYAL                  SAR                               74.70                                  74.57
QATAR RIYAL               * QAR                               76.88                                 76.74
KUWAITI DINAR           *KWD                             917.77                                916.13
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD              279.7207
GBP              382.6579
EUR               331.5809
JPY                1.8066
RELATED ARTICLES

Most Popular

Load more

ABOUT US

Serving the nation since 1947 by providing an accurate, objective, uninterrupted flow of news to the people, the national news service is pursuing a comprehensive strategy to transform the existing news operations into a forward-looking service – APP Digital for its diverse subscriber-base and the public.

Contact us: news@app.com.pk

FOLLOW US

Copyright © Associated Press of Pakistan