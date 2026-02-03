NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Feb 03 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.15 279.65
EURO EUR 330.96 330.37
JAPANESE YEN JPY 1.8026 1.7993
BRITISH POUND GBP 383.54 382.86
SWISS FRANC CHF 360.01 359.37
CANADIAN DOLLAR CAD 205.15 204.79
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 196.83 196.48
SWEDISH KRONA SEK 31.37 31.31
NORWEGIAN KRONE NOK 28.99 28.94
DANISH KRONE DKK 44.32 44.24
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 169.20 168.90
SINGAPORE DOLLAR SGD 220.64 220.25
HONGKONG DOLLAR HKD 35.86 35.80
KOREAN WON *KRW 0.1937 0.1933
CHINESE YUAN CNY 40.39 40.32
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 71.10 70.97
THAI BAHT *THB 8.91 8.89
U.A.EDIRHAM AED 76.29 76.16
SAUDI RIYAL SAR 74.70 74.57
QATAR RIYAL * QAR 76.88 76.74
KUWAITI DINAR *KWD 917.77 916.13
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.7207
GBP 382.6579
EUR 331.5809
JPY 1.8066