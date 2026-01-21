Wednesday, January 21, 2026
HomeBusinessNBP Exchange Rates
Business

NBP Exchange Rates

6
- Advertisement -
KARACHI, Jan 21 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY                SYMBOL                TT Selling                           TT Buying
US DOLLAR                   USD                     280.30                               279.80
EURO                           EUR                      328.44                               327.86
JAPANESE YEN               JPY                      1.7737                               1.7705
BRITISH POUND            GBP                      376.64                              375.97
SWISS FRANC               CHF                      354.45                              353.82
CANADIAN DOLLAR       CAD                      202.58                              202.22
AUSTRALIAN DOLLAR    AUD                      188.65                             188.32
SWEDISH KRONA          SEK                        30.72                              30.66
NORWEGIAN KRONE     NOK                        28.06                              28.01
DANISH KRONE            DKK                        43.97                              43.89
NEWZEALAND DOLLAR* NZD                      163.41                            163.12
SINGAPORE DOLLAR      SGD                      218.29                           217.90
HONGKONG DOLLAR     HKD                         35.95                           35.88
KOREAN WON            *KRW                       0.1908                           0.1904
CHINESE YUAN            CNY                          40.25                          40.18
ALAYSIAN RINGGIT    *MYR                         69.14                           69.02
THAI BAHT                 *THB                         9.03                              9.01
U.A.EDIRHAM              AED                        76.33                             76.20
SAUDI RIYAL                SAR                        74.75                            74.62
QATAR RIYAL            * QAR                         76.91                            76.77
KUWAITI DINAR         *KWD                     917.06                           915.43
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD             279.8732
GBP             377.1571
EUR            327.1157
JPY              1.7675
RELATED ARTICLES

Most Popular

GCWUS awards Chinese Scholarship to 26 students

RCCI, US delegation discuss trade opportunities

NA session commences

Currency rates of NBP

Load more

ABOUT US

Serving the nation since 1947 by providing an accurate, objective, uninterrupted flow of news to the people, the national news service is pursuing a comprehensive strategy to transform the existing news operations into a forward-looking service – APP Digital for its diverse subscriber-base and the public.

Contact us: news@app.com.pk

FOLLOW US

Copyright © Associated Press of Pakistan