NBP Exchange Rates

KARACHI, Jan 21 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.30 279.80
EURO EUR 328.44 327.86
JAPANESE YEN JPY 1.7737 1.7705
BRITISH POUND GBP 376.64 375.97
SWISS FRANC CHF 354.45 353.82
CANADIAN DOLLAR CAD 202.58 202.22
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 188.65 188.32
SWEDISH KRONA SEK 30.72 30.66
NORWEGIAN KRONE NOK 28.06 28.01
DANISH KRONE DKK 43.97 43.89
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 163.41 163.12
SINGAPORE DOLLAR SGD 218.29 217.90
HONGKONG DOLLAR HKD 35.95 35.88
KOREAN WON *KRW 0.1908 0.1904
CHINESE YUAN CNY 40.25 40.18
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 69.14 69.02
THAI BAHT *THB 9.03 9.01
U.A.EDIRHAM AED 76.33 76.20
SAUDI RIYAL SAR 74.75 74.62
QATAR RIYAL * QAR 76.91 76.77
KUWAITI DINAR *KWD 917.06 915.43
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.8732
GBP 377.1571
EUR 327.1157
JPY 1.7675