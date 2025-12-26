NBP Exchange Rates

Friday, December 26, 2025
KARACHI, Dec 26 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD    280.60280.10
EURO EUR330.72330.13
JAPANESE YENJPY1.7964 1.7932
BRITISH POUND GBP379.09  378.42
SWISS FRANCCHF355.93 355.29
CANADIAN DOLLARCAD205.19          204.83
AUSTRALIAN DOLLARAUD188.35  188.01
SWEDISH KRONA SEK  30.60       30.55
NORWEGIAN KRONE NOK  28.08    28.03
DANISH KRONE DKK  44.28      44.20
NEWZEALAND DOLLAR* NZD           163.73            163.44
SINGAPORE DOLLARSGD           218.47 218.08
HONGKONG DOLLAR HKD             36.10     36.03
KOREAN WON*KRW           0.1956 0.1953
CHINESE YUANCNY             40.07  40.00
ALAYSIAN RINGGIT*MYR      69.56  69.43
THAI BAHT*THB          9.03     9.01
U.A.EDIRHAMAED      76.41  76.28
SAUDI RIYAL SAR     74.81   74.68
QATAR RIYAL* QAR             77.01   76.87
KUWAITI DINAR*KWD    914.27912.65
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.1536
GBP             378.5156
EUR  330.2731
JPY    1.7982
SETTLEMENT DATE: 30-12-2025
