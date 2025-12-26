NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Dec 26 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.60280.10
EURO EUR330.72330.13
JAPANESE YENJPY1.7964 1.7932
BRITISH POUND GBP379.09 378.42
SWISS FRANCCHF355.93 355.29
CANADIAN DOLLARCAD205.19 204.83
AUSTRALIAN DOLLARAUD188.35 188.01
SWEDISH KRONA SEK 30.60 30.55
NORWEGIAN KRONE NOK 28.08 28.03
DANISH KRONE DKK 44.28 44.20
NEWZEALAND DOLLAR* NZD 163.73 163.44
SINGAPORE DOLLARSGD 218.47 218.08
HONGKONG DOLLAR HKD 36.10 36.03
KOREAN WON*KRW 0.1956 0.1953
CHINESE YUANCNY 40.07 40.00
ALAYSIAN RINGGIT*MYR 69.56 69.43
THAI BAHT*THB 9.03 9.01
U.A.EDIRHAMAED 76.41 76.28
SAUDI RIYAL SAR 74.81 74.68
QATAR RIYAL* QAR 77.01 76.87
KUWAITI DINAR*KWD 914.27912.65
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.1536
GBP 378.5156
EUR 330.2731
JPY 1.7982
SETTLEMENT DATE: 30-12-2025