NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 24 (APP):The Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.60 280.10
EURO EUR 330.86 330.27
JAPANESE YEN JPY 1.8007 1.7974
BRITISH POUND GBP 379.41 378.74
SWISS FRANC CHF 356.29 355.65
CANADIAN DOLLAR CAD 205.15 204.78
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 188.23 187.90
SWEDISH KRONA SEK 30.62 30.56
NORWEGIAN KRONE NOK 27.98 27.93
DANISH KRONE DKK 44.30 44.22
NEWZEALAND DOLLAR * NZD 163.99 163.70
SINGAPORE DOLLAR SGD 218.66 218.27
HONGKONG DOLLAR HKD 36.09 36.03
KOREAN WON *KRW 0.1919 0.1915
CHINESE YUAN CNY 39.99 39.92
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 69.19 69.07
THAI BAHT *THB 9.03 9.02
U.A.EDIRHAM AED 76.41 76.28
SAUDI RIYAL SAR 74.81 74.68
QATAR RIYAL * QAR 77.01 76.87
KUWAITI DINAR *KWD 914.27 912.65
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.1726
GBP 378.289
EUR 330.0433
JPY 1.7959