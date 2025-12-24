NBP Exchange Rates

Wednesday, December 24, 2025
KARACHI, Dec 24 (APP):The Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY               SYMBOL                 TT Selling                            TT Buying
US DOLLAR                   USD                    280.60                                280.10
EURO                           EUR                     330.86                               330.27
JAPANESE YEN              JPY                      1.8007                              1.7974
BRITISH POUND          GBP                       379.41                              378.74
SWISS FRANC             CHF                        356.29                             355.65
CANADIAN DOLLAR      CAD                       205.15                             204.78
AUSTRALIAN DOLLAR   AUD                      188.23                               187.90
SWEDISH KRONA         SEK                        30.62                               30.56
NORWEGIAN KRONE    NOK                        27.98                               27.93
DANISH KRONE           DKK                         44.30                             44.22
NEWZEALAND DOLLAR * NZD                    163.99                             163.70
SINGAPORE DOLLAR     SGD                     218.66                              218.27
HONGKONG DOLLAR    HKD                        36.09                              36.03
KOREAN WON            *KRW                     0.1919                              0.1915
CHINESE YUAN            CNY                      39.99                                39.92
ALAYSIAN RINGGIT     *MYR                     69.19                                69.07
THAI BAHT                 *THB                      9.03                                  9.02
U.A.EDIRHAM               AED                     76.41                                 76.28
SAUDI RIYAL               SAR                      74.81                                 74.68
QATAR RIYAL           * QAR                      77.01                                 76.87
KUWAITI DINAR        *KWD                   914.27                                912.65
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD              280.1726
GBP             378.289
EUR            330.0433
JPY            1.7959
