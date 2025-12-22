NBP Exchange Rates

Monday, December 22, 2025
KARACHI, Dec 22 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday. the following exchange rates.
CURRENCY                         SYMBOL                 TT Selling                           TT Buying
US DOLLAR                             USD                    280.65                                280.15
EURO                                      EUR                    328.87                                328.29
JAPANESE YEN                          JPY                   1.7843                                 1.7811
BRITISH POUND                      GBP                    376.06                                 375.39
SWISS FRANC                          CHF                    353.26                                 352.63
CANADIAN DOLLAR                  CAD                    203.43                                  203.07
AUSTRALIAN DOLLAR               AUD                     185.91                                 185.58
SWEDISH KRONA                     SEK                       30.47                                 30.42
NORWEGIAN KRONE                 NOK                      27.73                                  27.68
DANISH KRONE                        DKK                      44.03                                  43.96
NEWZEALAND DOLLAR             * NZD                    161.95                              161.66
SINGAPORE DOLLAR                   SGD                     217.11                              216.72
HONGKONG DOLLAR                   HKD                      36.21                               36.14
KOREAN WON                            *KRW                    0.1896                              0.1893
CHINESE YUAN                            CNY                      40.30                               40.23
ALAYSIAN RINGGIT                     *MYR                    68.85                                68.72
THAI BAHT                                 *THB                      8.97                                 8.95
U.A.EDIRHAM                               AED                    76.95                                  76.82
SAUDI RIYAL                                SAR                    74.83                                   74.69
QATAR RIYAL                              * QAR                   77.02                                  76.88
KUWAITI DINAR                          *KWD                 914.44                                 912.81
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD            280.2084
GBP             374.6947
EUR             328.1241
JPY                 1.787
