NBP Exchange Rates

- Advertisement -
KARACHI, Dec 22 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday. the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.65 280.15
EURO EUR 328.87 328.29
JAPANESE YEN JPY 1.7843 1.7811
BRITISH POUND GBP 376.06 375.39
SWISS FRANC CHF 353.26 352.63
CANADIAN DOLLAR CAD 203.43 203.07
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 185.91 185.58
SWEDISH KRONA SEK 30.47 30.42
NORWEGIAN KRONE NOK 27.73 27.68
DANISH KRONE DKK 44.03 43.96
NEWZEALAND DOLLAR * NZD 161.95 161.66
SINGAPORE DOLLAR SGD 217.11 216.72
HONGKONG DOLLAR HKD 36.21 36.14
KOREAN WON *KRW 0.1896 0.1893
CHINESE YUAN CNY 40.30 40.23
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 68.85 68.72
THAI BAHT *THB 8.97 8.95
U.A.EDIRHAM AED 76.95 76.82
SAUDI RIYAL SAR 74.83 74.69
QATAR RIYAL * QAR 77.02 76.88
KUWAITI DINAR *KWD 914.44 912.81
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.2084
GBP 374.6947
EUR 328.1241
JPY 1.787