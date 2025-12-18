Thursday, December 18, 2025
Business

NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 18 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY                     SYMBOL                 TT Selling                             TT Buying
US DOLLAR                      USD                       280.65                               280.15
EURO                               EUR                       329.47                               328.89
JAPANESE YEN                   JPY                       1.8019                               1.7987
BRITISH POUND                GBP                       375.17                               374.50
SWISS FRANC                   CHF                       352.84                               352.21
CANADIAN DOLLAR            CAD                     203.58                               203.22
AUSTRALIAN DOLLAR         AUD                     185.14                               184.81
SWEDISH KRONA               SEK                       30.17                               30.12
NORWEGIAN KRONE           NOK                       27.48                              27.43
DANISH KRONE                   DKK                       44.10                             44.02
NEWZEALAND DOLLAR      * NZD                      161.77                            161.48
SINGAPORE DOLLAR            SGD                      217.20                            216.81
HONGKONG DOLLAR             HKD                       36.07                            36.01
KOREAN WON                    *KRW                      0.1901                           0.1898
CHINESE YUAN                   CNY                          39.88                           39.80
ALAYSIAN RINGGIT            *MYR                        68.68                            68.56
THAI BAHT                         *THB                         8.91                             8.90
U.A.EDIRHAM                       AED                       76.43                             76.29
SAUDI RIYAL                        SAR                       74.83                             74.69
QATAR RIYAL                      * QAR                       76.89                             76.75
KUWAITI DINAR                   *KWD                    914.53                            912.90
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD                   280.2457
GBP                   373.1471
EUR                   328.0556
JPY                    1.8013
