NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 18 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
US DOLLAR USD 280.65 280.15
EURO EUR 329.47 328.89
JAPANESE YEN JPY 1.8019 1.7987
BRITISH POUND GBP 375.17 374.50
SWISS FRANC CHF 352.84 352.21
CANADIAN DOLLAR CAD 203.58 203.22
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 185.14 184.81
SWEDISH KRONA SEK 30.17 30.12
NORWEGIAN KRONE NOK 27.48 27.43
DANISH KRONE DKK 44.10 44.02
NEWZEALAND DOLLAR * NZD 161.77 161.48
SINGAPORE DOLLAR SGD 217.20 216.81
HONGKONG DOLLAR HKD 36.07 36.01
KOREAN WON *KRW 0.1901 0.1898
CHINESE YUAN CNY 39.88 39.80
ALAYSIAN RINGGIT *MYR 68.68 68.56
THAI BAHT *THB 8.91 8.90
U.A.EDIRHAM AED 76.43 76.29
SAUDI RIYAL SAR 74.83 74.69
QATAR RIYAL * QAR 76.89 76.75
KUWAITI DINAR *KWD 914.53 912.90
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 280.2457
GBP 373.1471
EUR 328.0556
JPY 1.8013