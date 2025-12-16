NBP Exchange Rates

Tuesday, December 16, 2025
KARACHI, Dec 16 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday. the following exchange rates.
CURRENCY                 SYMBOL              TT Selling                          TT Buying
US DOLLAR                    USD                  280.70                             280.20
EURO                             EUR                  329.96                            329.37
JAPANESE YEN                JPY                   1.8135                              1.8103
BRITISH POUND             GBP                  375.25                              374.58
SWISS FRANC                CHF                  352.82                               352.19
CANADIAN DOLLAR        CAD                  203.85                               203.48
AUSTRALIAN DOLLAR     AUD                  186.25                              185.92
SWEDISH KRONA          SEK                    30.22                                30.17
NORWEGIAN KRONE      NOK                    27.63                              27.58
DANISH KRONE              DKK                  44.18                               44.10
NEWZEALAND DOLLAR  * NZD               162.02                              161.73
SINGAPORE DOLLAR        SGD                217.61                             217.22
HONGKONG DOLLAR       HKD                  36.08                              36.02
KOREAN WON              *KRW                 0.1908                             0.1904
CHINESE YUAN               CNY                   39.87                             39.80
ALAYSIAN RINGGIT        *MYR                  68.77                             68.65
THAI BAHT                    *THB                    8.91                                8.89
U.A.EDIRHAM                  AED                  76.44                              76.31
SAUDI RIYAL                    SAR                  74.82                             74.68
QATAR RIYAL                   * QAR                77.03                              76.90
KUWAITI DINAR               *KWD               914.90                           913.27
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD             280.2702
GBP             374.497
EUR             328.7289
JPY                1.806
