Foreign exchange rates

Foreign exchange rates

KARACHI, Oct 26 (APP):The Exchange Rates Committee of

Financial Markets Association of Pakistan issued the following
Exchange rates bulletin, here on Tuesday.

LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL US DOLLAR BONDS

VIDE SBP F.E. CIRCULAR NO.42 & 21.07.98 & 04.08.98 RESPECTIVELY.

                LIBOR               VALUE

6 MONTHS US DOLLAR 0.1720 26.10.2021

CONVERSION RATES FOR 26TH OCTOBER 2021 FOR FOREIGN CURRENCY
FOR FORWARD COVER FOR DEPOSITS (EXCLUDING FE 25 DEPOSITS)

SBP SETTLEMENT VALUE DATE OCTOBER 28, 2021

USD 174.3915 GBP 240.4161 EUR 203.3754 JPY 1.5347