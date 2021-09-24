Foreign exchange rates

KARACHI, Sep 24 (APP):The Exchange Rates Committee of Financial Markets Association of Pakistan issued the following Exchange rates bulletin, here on Friday. LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL US DOLLAR BONDS
VIDE SBP F.E. CIRCULAR NO.42 & 21.07.98 & 04.08.98 RESPECTIVELY.
LIBOR VALUE
6 MONTHS US DOLLAR 0.1555 24.09.2021
CONVERSION RATES FOR 24TH SEPTEMBER 2021 FOR FOREIGN CURRENCY
FOR FORWARD COVER FOR DEPOSITS (EXCLUDING FE 25 DEPOSITS)
SBP SETTLEMENT VALUE DATE SEPTEMBER 28, 2021
USD 168.9980
GBP 230.6823
EUR 197.8967
JPY 1.5368