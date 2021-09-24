Foreign exchange rates

Foreign exchange rates

KARACHI, Sep 24 (APP):The Exchange Rates Committee of Financial Markets Association of Pakistan issued the following Exchange rates bulletin, here on Friday. LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL US DOLLAR BONDS

VIDE SBP F.E. CIRCULAR NO.42 & 21.07.98 & 04.08.98 RESPECTIVELY.

                LIBOR               VALUE

6 MONTHS US DOLLAR 0.1555 24.09.2021

CONVERSION RATES FOR 24TH SEPTEMBER 2021 FOR FOREIGN CURRENCY
FOR FORWARD COVER FOR DEPOSITS (EXCLUDING FE 25 DEPOSITS)

SBP SETTLEMENT VALUE DATE SEPTEMBER 28, 2021

 USD      168.9980   
 GBP      230.6823   
 EUR      197.8967   
 JPY        1.5368

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