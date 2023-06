ISLAMABAD, Jun 27 (APP):Federal Minister for Finance and Revenue Senator Muhammad Ishaq Dar on Tuesday said for the first time in the country’s history, the Federal Board of Revenue (FBR) had collected Rs 7,000 billion annual tax by June 26, 2023.

“This Fiscal Year 2022-23 will end on June 30 and it is hoped that more revenue will be collected, which will be the first time in the history of the country,” the minister wrote on Twitter.

الحمداللہ!



پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے

26 جون تک محصولات کی مد میں 7000 ارب روپے اکٹھا کر لیا ہے۔



30 جون تک اس میں مزید اضافہ ہو گا۔ انشاءاللہ۔ — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) June 27, 2023