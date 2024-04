Exchange Rates for Currency Notes

KARACHI, Apr 24 (APP): Following are the exchange rates for currency rates:

CURRENCY SELLING BUYING

USD 281.54 275.52

GBP 350.68 343.16

EUR 301.44 295.54

JPY 1.8182 1.7793

SAR 75.06 73.45

AED 76.67 75.52

LIBOR

LIBOR FOR CALCULATING INTEREST ON SPECIAL USD BONDS

LIBOR 1M 5.43019

LIBOR 3M 5.58455

LIBOR 6M 5.72629

US DOLLAR Indicative FBP Rates

CURRENCY SIGHT/

15 DAYS1M2M 3M4M 5M 6M

USD275.79273.34268.26264.19259.70255.24251.33

EUR 295.45293.02287.94283.95279.54275.15271.35

GBP 343.53340.50334.34 329.22 323.72 318.24 313.45