Wednesday, February 11, 2026
Business

NBP Exchange Rates

KARACHI, Feb 11 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday the following exchange rates.
CURRENCY                SYMBOL                 TT Selling                        TT Buying
US DOLLAR                 USD                         280.05                           279.55
EURO                          EUR                          333.60                           333.01
JAPANESE YEN             JPY                           1.8243                           1.8211
BRITISH POUND          GBP                           382.77                           382.08
SWISS FRANC             CHF                           365.51                           364.86
CANADIAN DOLLAR     CAD                           207.16                            206.79
AUSTRALIAN DOLLAR  AUD                           199.57                           199.22
SWEDISH KRONA        SEK                             31.63                           31.57
NORWEGIAN KRONE    NOK                            29.54                            29.48
DANISH KRONE           DKK                            44.66                           44.58
NEWZEALAND DOLLAR*NZD                           169.88                          169.57
SINGAPORE DOLLAR     SGD                           221.75                          221.35
HONGKONG DOLLAR     HKD                            35.83                           35.77
KOREAN WON             *KRW                          0.1928                          0.1924
CHINESE YUAN             CNY                             40.53                          40.46
ALAYSIAN RINGGIT     *MYR                             71.38                          71.25
THAI BAHT                  *THB                              9.00                          8.98
U.A.EDIRHAM                AED                            76.26                          76.13
SAUDI RIYAL                 SAR                             74.66                         74.53
QATAR RIYAL               *QAR                             76.73                         76.59
KUWAITI DINAR          *KWD                           917.90                         916.26
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD              279.6462
GBP               382.2204
EUR               332.9747
JPY                1.798
