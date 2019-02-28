ISLAMABAD, Feb 28 (APP):Prime Minister Imran Khan Thursday received a phone call from United Arab Emirates (UAE) Crown Prince Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan.
The UAE Crown Prince congratulated the prime minister on his statesman-like speech in the Joint Session of the Parliament.
UAE Crown Prince phones PM; congratulates him on statesman-like speech in Parliament
ISLAMABAD, Feb 28 (APP):Prime Minister Imran Khan Thursday received a phone call from United Arab Emirates (UAE) Crown Prince Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan.