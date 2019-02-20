ISLAMABAD, Feb 20 (APP):Ambassador of United Arab Emirates (UAE) to Pakistan Hamad Obaid Ibrahim Salem Alzaabi here Wednesday called on Chairman Senate Muhammad Sadiq Sanjrani and discussed matters of mutual interest and ways to promote bilateral ties of Pakistan and UAE.
Minister for Religious Affairs Pir Noorul Haq Qadri was also present in the meeting.
Sanjrani, UAE ambassador discuss bilateral ties
ISLAMABAD, Feb 20 (APP):Ambassador of United Arab Emirates (UAE) to Pakistan Hamad Obaid Ibrahim Salem Alzaabi here Wednesday called on Chairman Senate Muhammad Sadiq Sanjrani and discussed matters of mutual interest and ways to promote bilateral ties of Pakistan and UAE.