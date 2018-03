All Pakistan national jr squash championship gets underway

LAHORE, Mar 09 (APP):All Pakistan National junior squash championship as a number of matches were decided in the qualifying rounds in different age categories here on Friday at PSA international complex.

Qualifying Round-1 Results: Under-19 Category:

Ahsan Ali Butt (PB) beat Muhammad Amir (PB) 11/5,11/3,11/4 (14 minutes).Muhammad Usman (PB) beat Sadiq ullah (KP) 11/3,11/7,11/6 ( 15 minutes). Abdul Mughni (PB) beat Muhammad Oan Abbas (PB) 11/1,11/3,11/1 (8 minutes).Danish (Kp) beat Syed Wasiullah (PB) 11/5,11/4,11/3 (13 minutes). Abdul Ghani (PB) beat Abdullah Tariq (PB) 13/11,11/6,11/5 (21minutes).

Qualifying Round-2 Results:

Muhammad Ahsan (PB) beat Muhammad Usman (PB) 11/6,11/6,11/8 (19 minutes). Ahsan Ali Butt (PB) beat Fardeen Bukhari (PB) score 11/8,12/14,11/9,11/2 (31 minutes).

Anees Ur Rehman (KPK) beat Azmat Yar Khan(Bal) 11/8,11/9,11/8 (22 minutes). Danish (KP) beat Hassan Ali (PB) score 11/7,11/6,11/7 (18 minutes). Moaz Khan (PB) beat Sarfraz ( PB ) score 11/6,11/2,11/9 (21 minutes). Daud Khan (KP) beat Sawaiz Hashmi (PB) 11/0,11/1,11/4 (10 minutes).

Qualifying Round-1 Results: Under 17 category

Muhammad Owais Usman (KP) beat Hamza Aslam (PB) 12/10,11/8,11/4 (21 minutes). Ausaf Zafar (PB) beat Ahmed Hasham (PB) 13/11,11/9,11/5 (17minutes). Subhan Ahmad (PB) beat Hamza Iftikhar (PB) 11/0,11/2,11/1 (14minutes). Ubaid Ullah (Sindh) beat Waqar Naeem (PB) 11/1,11/3,11/4 (15 minutes). Ijtaba Jafri (PB) beat Uzair Khan (KP) score 11/9,11/1,11/6 (16 minutes). Mohammad Faraz (PB) beat Usman Allaudin (PB) 5/11,11/9,11/7,16/14 (32 minutes).

Qualifying Round-2 Results, Hammad Khan (PB) beat Ausaf Zafar (PB) 11/2,11/3,11/3 (14 minutes), Malik Abdul Moiz won by Walk Over, Atif Malik (PB) beat Ubaid Ullah (Sindh) 11/8,10/12,11/7,11/9 (33 minutes). Arbab Mehran (KP ) beat Mohammad Owais Usman (KP) 11/8,9/11,11/9,11/9 (28 minutes). Zargham Khan (KP ) beat Subhan Ahmad (PB) 11/6,11/6,10/12,8/11,11/5 (37 minutes). Abdul Wajid (KPK) beat Mohammad Abdullah (PB) 11/2,11/1,11/1 (13 minutes).Ali Sher (KPK ) beat Ijtiba Jafri (PB) 11/5,11/4,11/3 (16 minutes).