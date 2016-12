NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 27 (APP): Treasury Management Division of

National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following

exchange rates:

Selling Buying Buying

TT & OD TT Clean OD/T.CHQ

U.S.A. 104.60 104.40 104.15

U.K. 128.32 128.07 127.90

EURO 109.15 108.94 108.75

CANADA 77.25 77.10 76.90

SWITZERLAND 101.66 101.47 101.20

AUSTRALIA 75.08 74.93 74.74

SWEDEN 11.34 11.32 11.29

JAPAN 0.8909 0.8892 0.8869

NORWAY 12.01 11.98 11.95

SINGAPORE 72.21 72.07 71.88

DENMARK 14.69 14.66 14.62

SAUDI ARABIA 27.88 27.83 27.75

HONG KONG 13.48 13.45 13.42

CHINA 15.05 15.02 14.98

KUWAIT 341.66 341.01 340.11

MALAYSIA 23.36 23.31 23.25

NEWZEALAND 72.00 71.86 71.67

QATAR 28.72 28.67 28.59

U.A.E. 28.48 28.43 28.35

KR WON 0.0867 0.0865 0.0863

THAILAND 2.904 2.898 2.891

CONVERSION FOR FC DEPOSITS, DBC/FCBC, SPECIAL USD BOND

US DOLLAR POUND STERLING EUR JAPANESE YEN

104.8508 128.7463 109.5167 0.90